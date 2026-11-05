Polychem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polychem lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,59 INR. Im Vorjahresviertel hatte Polychem 17,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Polychem im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 167,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 100,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at