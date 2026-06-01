01.06.2026 06:31:29

Polycon International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Polycon International hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Polycon International -0,670 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 45,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -5,880 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Polycon International ein EPS von 0,290 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 176,30 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 20,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Polycon International 220,62 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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