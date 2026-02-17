|
Polycon International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Polycon International präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,40 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,64 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 48,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polycon International 54,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
