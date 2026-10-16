Polycon International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Polycon International hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,82 INR gegenüber -2,080 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Polycon International 27,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at