09.02.2026 06:31:29
Polylink Polymers (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Polylink Polymers (India) hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,11 INR. Im letzten Jahr hatte Polylink Polymers (India) einen Gewinn von 0,430 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 204,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polylink Polymers (India) 224,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
