Polylink Polymers (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Polylink Polymers (India) präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Polylink Polymers (India) ein EPS von 0,080 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Polylink Polymers (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,5 Millionen INR im Vergleich zu 206,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at