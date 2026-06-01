Polylink Polymers (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Polylink Polymers (India) hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,28 INR gegenüber -0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,09 Prozent auf 216,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,550 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Polylink Polymers (India) 0,960 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 905,84 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 845,96 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at