10.03.2026 23:19:48

Polymarket Joins Forces with Palantir to Bring Its Industry-Leading Artificial Intelligence (AI) to the Prediction Markets

The world of prediction markets has exploded in popularity over the past few years. These platforms allow users to place simple yes-or-no bets on the outcomes of a broad range of future events, including elections, interest rate changes, cryptocurrency prices, sports, Oscar and Grammy winners, and everything in between. Participants trade "contracts" with other users on the platform, with the "market" setting the odds. Unfortunately, there are few mechanisms that can identify and prevent betting by those with insider information.Polymarket, the world's largest prediction market, is joining forces with Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and TWG AI to develop a "next-generation sports integrity platform."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
