Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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11.08.2026 20:46:37
Polymarket Loads Up on Robinhood, Coinbase, Nasdaq Veterans Ahead of Its Biggest US Test
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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06.08.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
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22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
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22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nasdaq Inc
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.