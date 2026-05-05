Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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05.05.2026 22:25:00
Polymarket Volume Is Exploding -- but the Real Money Might Be in This Tiny Sports Data Duopoly Stock.
Prediction markets are having something of a breakout moment. Polymarket, the decentralized event trading platform, recorded $10.57 billion in monthly volume in March -- the first time it crossed the $10 billion threshold in a single month. Meanwhile, its total volume for the first quarter of 2026 hit $26.2 billion, up more than 90% from the prior quarter.A single-day record on Polymarket of $425 million was set in February, surpassing even the frenzy of Election Day 2024. The Commodity Futures Trading Commission's decision to grant Polymarket a no-action letter and to allow it to resume doing business in the U.S. has dramatically accelerated that growth. Wall Street has noticed. NYSE parent company Intercontinental Exchange disclosed plans for a $2 billion investment in Polymarket at an $8 billion valuation in late 2025. The prediction market category is becoming institutionalized and normal. I use prediction markets. Many of my peers use them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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