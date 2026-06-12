Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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12.06.2026 19:34:01
Polymarket Whale Puts $500,000 On The US To Lose Its FIFA World Cup Opener As Volume Tops $2 Billion
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