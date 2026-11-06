Polymechplast Machines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Polymechplast Machines veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,160 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,00 Prozent auf 182,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at