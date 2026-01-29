|
Polymechplast Machines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Polymechplast Machines präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 1,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Polymechplast Machines 0,390 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202,3 Millionen INR ausgewiesen.
