Polymechplast Machines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Polymechplast Machines äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,42 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 99,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polymechplast Machines 119,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at