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24.11.2026 06:31:29
Polymer Factory Sweden Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polymer Factory Sweden Registered hat am 21.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Polymer Factory Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,040 SEK vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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