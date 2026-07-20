Polymer Factory Sweden Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Polymer Factory Sweden Registered hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Polymer Factory Sweden Registered ebenfalls 0,080 SEK je Aktie eingebüßt.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen SEK, gegenüber 0,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at