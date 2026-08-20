Polymer Factory Sweden Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Polymer Factory Sweden Registered hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Polymer Factory Sweden Registered ein EPS von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polymer Factory Sweden Registered 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at