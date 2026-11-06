PolyOne öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PolyOne hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PolyOne ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 891,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 806,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at