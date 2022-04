PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Generalversammlung

PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022



01.04.2022 / 07:00





PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Zug, 1. April 2022 - PolyPeptide Group AG (PolyPeptide), ein weltweit führender Auftragsentwickler und -hersteller von Peptiden, hat heute die Einladung zur ersten ordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 26. April 2022 in Zug stattfinden wird (GV 2022).

In Übereinstimmung mit den bestehenden COVID-19 Regularien wird PolyPeptide die GV 2022 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchführen. Stimmrechte können deshalb ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat traf diesen Entscheid mit Bedauern, jedoch aus Rücksicht auf die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligten. Die Aktionärinnen und Aktionäre können Stellungnahmen oder Fragen zu den Traktanden dem Verwaltungsrat vom 5. bis zum 22. April 2022 via E-Mail an investorrelations@polypeptide.com unterbreiten.

Wie am 15. März 2022 kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat eine Barausschüttung von CHF 0.30 je ausschüttungsberechtigte Aktie aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven.

An der GV 2022 stehen alle sechs gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Peter Wilden wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen, und Philippe Weber und Peter Wilden als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses.

Unter anderem wird der GV 2022 die Verlegung des Sitz der Gesellschaft von Zug nach Baar, Kanton Zug, mit der entsprechenden Statutenanpassung vorgeschlagen.

Die Einladung zur GV 2022 mit den detaillierten Traktanden steht auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung.

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

Tel. +41 41 723 20 34



Über PolyPeptide Group

PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) im Bereich proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit rund 1'100 Mitarbeitenden per Ende 2021 vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung. PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der ausgelagerten Peptidherstellung. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.