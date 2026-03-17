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PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026



17.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026

Baar, 17. März 2026 – PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), eine spezialisierte globale CDMO für peptidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe, hat heute die Einladung zur fünften ordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 8. April 2026 in der Chollerhalle in Zug stattfinden wird.

An der fünften ordentlichen Generalversammlung der PolyPeptide Group AG (die "Gesellschaft"), die am 8. April 2026 in der Chollerhalle in Zug stattfinden wird (die "GV 2026") werden sich alle sechs derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl stellen. Peter Wilden wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats, und Philippe Weber und Peter Wilden als Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses vorgeschlagen.

Weitere Traktanden umfassen unter anderem die Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie die Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Den Aktionärinnen und Aktionären wird zudem die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung sowie des Berichts über nichtfinanzielle Belange, jeweils für das Geschäftsjahr 2025, beantragt; ferner wird der Vergütungsberichts 2025 in einer separaten Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorgelegt.

Die Einladung zur GV 2026 mit den detaillierten Traktanden und Erläuterungen steht auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung.

Kontakt

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T: +41 43 502 0580

PolyPeptide Group AG

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investorrelations@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften («PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid-basierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung der Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Pharma und Biotech , trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bedient einen schnell wachsenden Markt mit einem Leistungsangebot von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens spiegelt die Möglichkeiten von Arzneimitteltherapien in verschiedenen Bereichen wider, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen, darunter GLP-1. PolyPeptides Anfänge reichen ins Jahr 1952 zurück. Das Unternehmen betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

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Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.