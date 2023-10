PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Partnerschaft/ESG

PolyPeptide unterzeichnet wissenschaftliche Kollaborationsvereinbarung



31.10.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

PolyPeptide unterzeichnet wissenschaftliche Kollaborationsvereinbarung

Strassburg, 31. Oktober 2023 – PolyPeptide gab heute die Unterzeichnung einer wissenschaftlichen Kollaborationsvereinbarung mit dem Peptide Sciences Laboratory der Universität KwaZulu-Natal (UKZN) in Durban, Südafrika, bekannt. Die Professoren Fernando Albericio und Beatriz G. de la Torre werden eines der Innovationsprojekte von PolyPeptide zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Peptidherstellung unterstützen.

Im Einklang mit der strategischen Aspiration der Innovationsführerschaft arbeitet das globale Innovations- und Technologieteam von PolyPeptide kontinuierlich an einem Portfolio von Projekten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Peptidherstellung. Dies umfasst Bemühungen, schädliche Lösungsmittel zu reduzieren, zu rezyklieren, zu ersetzen oder sogar vollständig zu vermeiden, was besonders vor dem Hintergrund der steigenden Kundennachfrage und der wachsenden Produktionsvolumen relevant ist.

PolyPeptide hat nun eine Kollaborationsvereinbarung mit der Universität von KwaZulu-Natal (UKZN) in Durban, Südafrika, unterzeichnet, wo die Professoren Fernando Albericio und Beatriz G. de la Torre in der Forschung am Peptide Sciences Laboratory tätig sind. Mit der Vereinbarung bezweckt PolyPeptide die Sicherstellung ihrer wissenschaftlichen und akademischen Unterstützung für eines seiner Innovationsprojekte in der “solid-phase” Synthese.

Olivier Ludemann-Hombourger, Director Global Innovation and Technology: «Mit einigen unserer Technologieprojekte stellen wir den Status quo der Peptidherstellung in Frage. Sollten wir damit erfolgreich sein, werden wir den Durchsatz und die Produktivität signifikant erhöhen können, zusammen mit der Optimierung des Lösungsmittelverbrauchs und der Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Bei PolyPeptide sind wir fest entschlossen, dass unsere Kunden ihre Produkte nicht nur rascher, sondern auch umweltfreundlicher bekommen.»

Kontakt

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften («PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Mit Kunden hauptsächlich in der Pharma- und Biotech -Branche trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline aktiver Kundenprojekte spiegelt die Möglichkeiten neuartiger, in der Entwicklung befindlicher Arzneimittel zur Bekämpfung sowohl weit verbreiteter als auch seltener Krankheiten wider. PolyPeptide, deren Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs cGMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide – folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.