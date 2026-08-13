PolyPid gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PolyPid äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PolyPid ein Ergebnis je Aktie von -0,780 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at