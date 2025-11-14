PolyPid legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PolyPid präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

PolyPid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,220 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at