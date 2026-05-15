PolyPid öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PolyPid hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at