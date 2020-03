Polyplastics stellt DURANEX (R) PBT-Typ für Hochspannungs-Automobilanwendungen vor

TOKIO, 9. März 2020 /PRNewswire/ -- Die Polyplastics Group stellt eine weiter verfeinerte Polybutylenterephthalat (PBT) Sorte vor, die eine verbesserte Kriechstromfestigkeit für eine Reihe von Hochspannungskomponenten in der Automobilindustrie bietet. DURANEX (R) PBT CG7030 ist ein mit 30% Glasfaser verstärktes PBT, das außerdem eine hohe Dimensionsstabilität und einen hochstabilen elektrischen Widerstand und dielektrische Durchschlagseigenschaften aufweist.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202002197019/_prw_PI1lg_XZm17ip8.jpg)

Die Automobilindustrie durchläuft einen drastischen Wandel und die Elektrifizierung gewinnt aufgrund der weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und Senkung der Emissionen immer stärker an Bedeutung. Da die Autohersteller zunehmend auf Elektrofahrzeuge umsteigen, ist mit einer steigenden Nachfrage nach Hochspannungskomponenten zu rechnen. Polyplastics hat umfangreiche Tests mit sowohl PA 66 als auch PBT in Umgebungen mit Temperaturen im Bereich von -40 C bis 140 C für Elektroautomobil-Anwendungen wie Batterien, PCUs (Power Control Units) und Motoren/Generatoren durchgeführt.

Da sich die Eigenschaften von PBT-Typen auch in heißer, feuchter Umgebung kaum verändern, hat Polyplastics festgestellt, dass sie für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen besser geeignet sind als PA66. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von PBT weniger Veränderungen bei den elektrischen Eigenschaften unter wechselnden Umgebungsbedingungen hervorrufen könnte.

DURANEX (R) PBT CG7030 weist eine sehr hohe Dimensionsstabilität auf. Polyplastics berichtet, dass sowohl Feuchtigkeitsabsorptions- als auch Maßabweichungsraten für die PBT-Typen etwa ein Zehntel der für PA66-GF33% beobachteten Werte betragen.

Die Testergebnisse zeigen auch, dass DURANEX (R) PBT CG7030 seine dielektrische Durchschlagsfestigkeit in Umgebungen mit hoher Hitze und Feuchtigkeit (85 C/85%RH, nach 1.000 Stunden) beibehält. Tatsächlich wurde bei PA66-GF33% bei hoher Hitze und hoher Feuchtigkeit ein signifikanter Rückgang von rund 40% beobachtet.

DURANEX (R) PBT CG7030 hat auch einen verbesserten Volumenwiderstand im Vergleich zu PA66-GF33%, dessen Volumenwiderstand in Umgebungen mit hoher Hitze und hoher Feuchtigkeit deutlich abnimmt.

Bitte besuchen Sie dazu auch: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_pa66/index.html

Informationen zu Polyplastics

Die Polyplastics Co., Ltd. ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplastlösungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET und COC. Polyplastics hat den weltweit größten Marktanteil bei POM und LCP und wird mit mehr als 50 Jahren Erfahrung von einem starken globalen Netzwerk von F&E, Produktions- und Vertriebsressourcen unterstützt, die in der Lage sind, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt zu entwickeln.

DURANEX (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.