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13.08.2026 06:31:29
Polyplex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Polyplex gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 29,00 INR gegenüber -6,150 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,39 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,54 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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