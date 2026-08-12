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12.08.2026 06:31:29
Polyplex (Thailand) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Polyplex (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,56 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Polyplex (Thailand) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,400 THB in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Polyplex (Thailand) 6,15 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,33 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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