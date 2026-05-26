Polyplex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Polyplex hat am 23.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7,90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Polyplex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,71 Milliarden INR im Vergleich zu 17,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 14,32 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 66,64 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 70,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 68,69 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at