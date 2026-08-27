Polyram (1999): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Polyram (1999) gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,9 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at