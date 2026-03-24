Polyrizon Aktie
WKN DE: A3DS8D / ISIN: IL0011814113
|
24.03.2026 14:33:04
Polyrizon Signs MOU To Acquire Up To 20% Stake In Colugo; Stock Plunges In Pre-market
(RTTNews) - Polyrizon Ltd. (PLRZ), an Israeli pre-clinical stage biotechnology company, on Tuesday, signed a non-binding memorandum of understanding to acquire up to a 20% stake in a developer of eVTOL, Colugo Systems Ltd., from two shareholders.
The proposed transaction is valued at up to $6 million and may be paid in cash or shares.
The deal is expected to close shortly after certain conditions are met.
Colugo develops electric vertical take-off and landing drone systems serving defense, emergency response and commercial customers, including the Israel Defense Forces.
The MOU will terminate upon written notice by either party or on September 30, if the transaction has not closed by then.
In the pre-market trading, Polyrizon is 4.20% lesser at $13.70 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Polyrizon Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Polyrizon Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Polyrizon Ltd Registered Shs
|13,58
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.