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29.10.2026 06:31:29
Polyrocks Chemical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Polyrocks Chemical A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Polyrocks Chemical A 0,020 CNY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Polyrocks Chemical A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 907,3 Millionen CNY im Vergleich zu 986,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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