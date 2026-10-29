Polyrocks Chemical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Polyrocks Chemical A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Polyrocks Chemical A 0,020 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Polyrocks Chemical A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 907,3 Millionen CNY im Vergleich zu 986,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at