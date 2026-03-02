Polyrocks Chemical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polyrocks Chemical A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Polyrocks Chemical A ein EPS von -1,870 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,14 Prozent auf 1,03 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 887,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,980 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -1,950 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,99 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

