Polyspin Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Polyspin Exports hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,810 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 557,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 603,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,56 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,26 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at