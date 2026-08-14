Polyspin Exports vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Polyspin Exports gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 INR, nach 1,40 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Polyspin Exports mit einem Umsatz von insgesamt 531,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 573,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 7,37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at