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13.11.2026 06:31:28
Polyspin Exports veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Polyspin Exports hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 2,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Polyspin Exports noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 INR in den Büchern gestanden.
Polyspin Exports hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 655,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 588,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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