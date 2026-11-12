Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|Weniger Umsatz, mehr Gewinn
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12.11.2026 16:33:00
Polytec-Aktie unter Druck: Umsatz nach drei Quartalen gesunken, Gewinn aber gestiegen
Der Gewinn nach Steuern stieg von 2,4 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro an. "Die Entwicklung zeigt, dass die konsequente Anpassung der Kosten- und Produktionsstrukturen Wirkung entfaltet", schrieb das Unternehmen. Vor dem Hintergrund der kriselnden Autoindustrie setzt Polytec auf Diversifikation. So werde die Erschließung neuer Geschäftsfelder außerhalb der Autoindustrie weitergetrieben - beispielsweise gebe es im Segment Smart Plastic Applications neue Entwicklungsprojekte. Das Ziel sei jedenfalls, den Anteil des Non-Automotive-Geschäfts innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre auf rund 30 Prozent des Konzernumsatzes zu steigern.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 560 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 1 bis 2 Prozent (EBIT-Marge nach neun Monaten: 2,3 Prozent). Die Prognose wurde bereits im Oktober zurückgenommen. Grund für die Senkung der Ertragsaussicht seien "kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden" für das vierte Quartal gewesen. Zudem wirkten operative Belastungen aus der Schließung des Werks in Weierbach nach.
Die Polytec-Aktie gibt in Wien weitweise um 5,81 Prozent auf 4,05 Euro nach.
bel/tsk
APA
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