Polytec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Polytec hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 EUR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,80 Prozent auf 143,7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at