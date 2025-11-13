Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|
13.11.2025 08:39:00
Polytec trotzt deutscher Autokrise - Beschäftigtenzahl sinkt deutlich
Nach einem Verlust von 7,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode belief sich der Gewinn nach Steuern von Jänner bis September 2025 auf 2,4 Mio. Euro. Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu optimieren, arbeitet Polytec weiter an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios. Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen Anfang Juli entschieden, das deutsche Werk Weierbach in Idar-Oberstein mit Ende April 2026 zu schließen. Mittelfristig will der Autozulieferer die Umsätze im Geschäftsbereich "Smart Plastic & Industrial Applications" auf rund 30 Prozent des Konzernumsatzes erhöhen.
Das Polytec-Management erwartet für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht einen Umsatz von 660 Mio. bis 680 Mio. Euro und visiert ein positives Ergebnis nach Steuern an.
cri/hel
ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Polytecmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)