Ponce Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ponce Financial Group hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 47,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at