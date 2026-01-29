Ponce Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ponce Financial Group hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 51,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 193,65 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ponce Financial Group einen Umsatz von 170,05 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at