PDL Community Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H5K9 / ISIN: US69290X1019
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27.07.2026 13:34:48
Ponce Financial Group, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Ponce Financial Group, Inc. (PDLB) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $8.34 million, or $0.36 per share. This compares with $5.68 million, or $0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.1% to $30.27 million from $24.58 million last year.
Ponce Financial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.34 Mln. vs. $5.68 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.25 last year. -Revenue: $30.27 Mln vs. $24.58 Mln last year.
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