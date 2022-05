Ponce Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Ponce Financial Group hat sich am 10.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,108 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,50 Prozent auf 19,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at