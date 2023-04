Ponce Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Ponce Financial Group stellte am 27.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,010 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Ponce Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at