27.10.2026 06:31:29

Ponce Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ponce Financial Group hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 47,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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