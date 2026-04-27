Ponce Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ponce Financial Group hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ponce Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 50,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at