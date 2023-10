Ponce Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ponce Financial Group äußerte sich am 31.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,120 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ponce Financial Group -0,640 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,53 Prozent auf 22,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at