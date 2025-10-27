Ponce Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ponce Financial Group hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at