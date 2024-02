Ponce Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ponce Financial Group hat am 31.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ponce Financial Group 75,49 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 73,02 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at