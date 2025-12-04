Pond Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pond Technologies hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Pond Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 55,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at