Pondy Oxides Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pondy Oxides Chemicals lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,57 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pondy Oxides Chemicals 5,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at